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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٦:٥٣ م

بعد احتجاز لـ38 يوما؛

العدوان يُفرج عن 3 سفن ديزل وسفينة بنزين لليمن

العدوان يُفرج عن 3 سفن ديزل وسفينة بنزين لليمن

أعلن الناطق باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، اليوم السبت، عن وصول 3 سفن ديزل وسفينة بنزين إلى ميناء الحديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتوكل في تغريدة على حسابه بتويتر: "بفضل من الله سبحانه وتعالى وصلت إلى ميناء الحديدة سفن الديزل (فيفيانا - بي اس اس إنرجي - سي أدور) وكذلك سفينة البنزين (إن فيكتوس) بعد أن بلغت إجمالي فترة احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي (38 يوما)".

وأضاف أن سفينة البنزين (أُحد) لا تزال محتجزة قبالة سواحل جيزان.

يشار إلى أن شركة النفط اليمنية جددت أمس الجمعة، تأكيدها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز 5 سفن نفطية ولفترات متفاوتة وصلت في أقصاها إلى "17" يوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1925560
https://ar.mehrnews.com/news/1925560/

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