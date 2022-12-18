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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٢٩ ص

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بدأت صباح اليوم الأحد، أولى مجموعات المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت شرطة الاحتلال في وقت سابق، المسجد الأقصى تمهيدًا للسماح للمستوطنين باقتحامه وبدأت بإخراج المرابطين من داخله.

ومنذ ساعات الفجر، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ الفجر، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

ووجهت القوى والفصائل والهيئات دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

/انتهى/

رمز الخبر 1928932

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