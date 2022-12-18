زارع بور: إيران ستطلق قمرين اصطناعيين على الاقل الى الفضاء حتى نهاية العام الايراني الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال زارع بور في تصريح صحفي اليوم الاحد حول آخر اوضاع الإطلاق للقمرين الاصطناعيين "ناهيد 1" و"ناهيد 2": يتم إعداد هذين القمرين الإصطناعيين في الوقت الحاضر، ونأمل أن يتم إطلاقهما حتى نهاية العام.

وأشار زارع بور إلى خطة تصميم وبناء أقمار إصطناعية بحثية وعملانية وقال: إن إحدى خطط هذه الوزارة أن يكون لديها ما لا يقل عن عمليتي اطلاق اقمار اصطناعية حتى نهاية العام، وسنعلن عن ذلك في حينه.

وسلسلة "ناهيد" من الأقمار الإصطناعية هي أقمار اتصالات صنعت من قبل معهد أبحاث الفضاء. القمر "ناهيد 1" ازيح الستار عنه في شباط/فبراير 2017 في احتفال يوم تكنولوجيا الفضاء. تم تصميم وصناعة "ناهيد 1" في مركز أبحاث أنظمة الأقمار الإصطناعية التابع لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني تحت إشراف منظمة الفضاء الإيرانية.

والقمر الإطصناعي "ناهيد 2" هو أحد الأقمار الاصطناعية المزودة بتقنية الاتصالات ومجهز بداسر (Thruster) وقادر على أداء المناورات والتصحيحات المدارية، ويمكن اعتباره خطوة مهمة في بناء أنظمة الاتصالات على ارتفاعات منخفضة.

/انتهى/