وزير الاتصالات الایرانی: من المحتمل ان نطلق القمر الصناعي الثالث عشر لحكومة الشهید رئيسي في أغسطس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عيسى زارع بور؛ عرض في مقابلة تلفزيونية تقريراً عن أعمال وإنجازات هذه الوزارة خلال الحكومة الـ13حكومة الشهيد ابراهيم رئيسي.

وأشار زارع بور إلى دعم ومتابعة الرئيس الشهيد لتحقيق الإنجازات الفضائية، وأضاف: من المحتمل أن نطلق في أغسطس القمر الصناعي الثالث عشر في حكومة الشهيد رئيسي، وهو ما يعتبر رقما قياسيا وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الصناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية وقال: بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء هذا العام.

وحول قاعدة جابهار الفضائية أشار إلى افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع هذا العام، وأعلن عن إطلاق أول قمر صناعي من هذه القاعدة قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

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