سيتم اطلاق قمر "ناهيد1" الصناعي مع حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أنه كتب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور على حسابه في الفضاء الإفتراضي: أنه في سياق متابعة توجيهات رئيس الجمهورية و تشريعات المجلس الأعلى للفضاء الايراني تم اختبار فئة جديدة من حاملات الأقمار الصناعية التي تسمى الـ"قائم 100" بنجاح بفضل جهود الخبراء في القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية.

وأضاف: أنه سيتم اطلاق قمر "ناهيد1" الصناعي بعد المراحل النهائية مع حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب مشيرا الى أن هذا الصاروخ لديه القدرة على وضع أقمار صناعية تحت 100 كجم في مدار يبعد 400 إلى 500 كم من الأرض.

وأوضح زارع بور أن قمر "ناهيد1" هو قمر صناعي للاتصالات تم صنعه في معهد أبحاث الفضاء الإيراني ومن فئة صغيرة مع القدرة على إرسال واستقبال البيانات والصوت والتحكم الثلاثي وبعض الآليات الفضائية الأخرى الذي سيتم وضعه لأول مرة في المدار.

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