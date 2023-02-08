اسلامی: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتصرف بمهنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا محمد إسلامي اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لا تكون جزءًا من تيار الضغط ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "نتوقع بشكل خاص من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحافظ على السلوك المهني وألا يكون جزءًا من تيار الضغط على بلادنا، ونأمل أن يحدث هذا".

وحول تقدم بلادنا في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، اوضح اسلامي: "تنفيذ الخطط المتعلقة باستخدام الإشعاع وتطوير قدرات التكنولوجيا النووية وتوسعها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة تجري وفقا لجدول الاعمال".

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