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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥٨ م

اميرعبداللهيان: على الامريكيين أن يختاروا بين نهج النفاق والارادة الحقيقية للعودة الى الاتفاق النووي

اميرعبداللهيان: على الامريكيين أن يختاروا بين نهج النفاق والارادة الحقيقية للعودة الى الاتفاق النووي

صرح وزير الخارجة الايراني، حسين اميرعبداللهيان، انه من المقرر أن يزور مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزب بوريل، مع مساعده، انريكي مورا، الأردن متزامنا وصولنا اليها كي نستكمل المفاوضات المتعلقة برفع الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اميرعبداللهيان خلال تصريحاته للصحفيين على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، اليوم الاثنين، إلى زيارته للاردن من اجل المشاركة في قمة "بغداد2"، قائلا: "نستفيد من هذه الفرصة لنعبر عن آرائنا حول التحديات الإقليمية والدولية مع رؤساء دول المنطقة الذين يشاركون في هذه القمة."

وأضاف: "اننا نعتقد أن قمة "بغداد2"، يمكن أن تكون خطوة إلى الأمام، وانها ستركز على موضوع التعاون الإقليمي دون تدخل أجنبي، مؤكدا: "أننا نرحب دائما بالحوار والتعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك دول الخليج الفارسي."

وتابع: "ان محادثاتنا مع السعودية ستستمر على مسارها السابق، ونحن مستعدون لعودة العلاقات الى مساره الطبيعي وإعادة فتح السفارات، اذا كان الجانب السعودي جاهزًا"، مؤكدا في الوقت نفسه: "انه على الجانب السعودي أن يقرر اذا أراد اتباع نهج بناء تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وفي إشارة إلى المفاوضات النووية، قال: "انه من المقرر أن يزور السيد جوزيب بوريل وإنريكي مورا الأردن تزامنا مع وصولنا الى العاصمة الاردنية"، مبينا: "المحادثات و الاتصالات مع الجانب الاوروبي مستمرة بشكل جدي ونعتبر الأردن فرصة جيدة لاستكمال هذه المحادثات."

وقال أمير عبد اللهيان: "نتمنى أن نلاحظ تغييرا حقيقيا في نهج الجانب الأمريكي وسلوكه في ضوء ما اظهروا خلال ثلاثة الاشهر الماضية"، مضيفا: "نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه عليهم الاختيار بين النفاق وعودتهم الحقيقية إلى الاتفاق النووي.

انتهى/

رمز الخبر 1928993

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