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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٤٠ ص

کنعانی: أمير عبداللهيان یتوجه إلى الأردن للمشاركة في قمة بغداد 2

کنعانی: أمير عبداللهيان یتوجه إلى الأردن للمشاركة في قمة بغداد 2

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يتوجه اليوم إلى الأردن للمشاركة في قمة بغداد 2.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن خطة سفر امير عبداللهيان إلى الأردن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: عقب الدعوة الرسمية من رئيس بلادنا للمشاركة في قمة بغداد الثانية في الأردن، سيشارك أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع نيابة عن الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبعد قمة بغداد 1 التي عقدت في آب /أغسطس الماضي، تستضيف عمان القمة 2 بشأن العراق في 20 من الشهر الجاري (كانون الأول).

ومن المقرر ان تشارك في هذه القمة إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928974

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