کنعانی: أمير عبداللهيان یتوجه إلى الأردن للمشاركة في قمة بغداد 2

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن خطة سفر امير عبداللهيان إلى الأردن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: عقب الدعوة الرسمية من رئيس بلادنا للمشاركة في قمة بغداد الثانية في الأردن، سيشارك أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع نيابة عن الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبعد قمة بغداد 1 التي عقدت في آب /أغسطس الماضي، تستضيف عمان القمة 2 بشأن العراق في 20 من الشهر الجاري (كانون الأول).

ومن المقرر ان تشارك في هذه القمة إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.

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