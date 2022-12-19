افتتاح منتدى طهران الثالث للحوار بكلمة وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه سيشارك في منتدى طهران الثالث للحوار (TDF 2022) الذی یعقد تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 70 شخصًا من 36 دولة ، بمن فيهم مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد ابحاث ومفكرين وباحثين. كما يشارك في المنتدى مدراء مراكز فكر وسفراء ورؤساء ممثليات اجنبية مقيمين في طهران.

وستتم في الاجتماعات الأربعة لهذا المنتدى بعد الافتتاح، بحث ومناقشة آخر التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج الفارسي، والروابط الإقليمية وأمن الطاقة، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والعالمية، وآفاق السلام والحكومة الشاملة في أفغانستان.

و يذكر ان منتدی طهران للحوار، الذي عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و 2020 ؛ قد لعب دورًا بارزًا في التقريب والتفاعل بين المسؤولين والمفكرين السياسيين في مجال الدراسات الدولية والإقليمية، وخاصة في مجال غرب آسيا.

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