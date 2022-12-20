أمير عبد اللهيان يصل الى عمان على رأس وفد للمشاركة في قمة بغداد 2

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه عند وصول وزير الخارجية الايراني الى عمان تم استقباله من قبل مديرين إقليميين بوزارة الخارجية الأردنية وبعض المسؤولين العسكريين الآخرين.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير خارجية بلادنا ويتحدث مع بعض المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع، بينما يلقي كلمة في قمة بغداد 2 ويعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن أمن العراق وتنميته.

وتستضيف عمان اليوم القمة 2 بشأن العراق، ومن المقرر ان تشارك في هذه القمة إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.