أمیرعبداللهیان: مستعدون لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع الإيرانية و دول الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان و في كلمة له خلال افتتاح منتدى طهران الثالث للحوار قال: جعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانیة من مفهوم الجوار، محور اساسی لسياستها الخارجية وتفكر بكل قوتها في بناء الثقة وتقوية أسس الصداقة مع جيرانها في المنطقة، وتتخذ خطوات قوية في هذا الاتجاه.

واوضح: نعتبر جيراننا الذين تجمعنا معهم قواسم ثقافية وتاريخية ودينية مشتركة، أشقاء لنا، ونعتبر أمنهم ورفاههم أمننا ورفاهيتنا.لطالما كانت إيران إحدى ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة و الخط الأمامي في محاربة إرهاب داعش وجميع أنواع الإرهاب في المنطقة والعالم.

وأكمل: طالما أكدنا أننا على استعداد لبناء الثقة مع جيراننا في المنطقة، بما في ذلك جیراننا في الخليج الفارسي کي يزول الفكر الذي يؤمن بتوفير الأمن من خارج المنطقة.

وفي نفس السیاق قال: أود أن أعلن أننا مستعدون لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع الإيرانية و دول الخليج الفارسي وجيران آخرين.

وفي إشارة إلى ذکری استشهاد القادة الشهداء قال: أود أن أحيي ذكرى إستشهاد الأبطال العظام الشهيدان ابومهدی المهندس و الحاج قاسم سليماني الذين حموا أمن إيران والعراق والمنطقة والعالم.

/انتهی/