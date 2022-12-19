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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٤ م

برلمانية أوروبية تنتقد اعتماد الدول الأوروبية على أمريكا

برلمانية أوروبية تنتقد اعتماد الدول الأوروبية على أمريكا

انتقدت نائبة في البرلمان الأوروبي الاعتماد على أمريكا قائلة أن الولايات المتحدة تجعلنا نعتمد على طاقتها وتبيعها أغلى بحوالي أربع مرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت النائبة في البرلمان الأوروبي إلى نقص الوقود في أوروبا وقالت: "هذا العام يتعين على ملايين الأوروبيين الاختيار بين الطعام والتدفئة في الشتاء، يحرق البولنديون القمامة للتدفئة ومن ناحية أخرى، يتم إطفاء أنوار الصناعات الألمانية".

وأضافت دالي: "روسيا وأمريكا تضحكان علينا ولا أنتقدهما لأن أوروبا عندما قررت خوض الحرب قطعت حلقها، أمريكا تجعلنا نعتمد على طاقتها وتبيعها أغلى أربع مرات. الرابح الوحيد في الحرب الحديثة هو الرأسمالية العالمية. الناس العاديون يخسرون دائما".

و كانت النائبة قد انتقدت قبلها وسائل الإعلام واتهمتها بخدمة الرأسمالية والقوى السياسية والاقتصادية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928995

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