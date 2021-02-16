ايران تسعى لتصدير الغاز الى أوروبا/ تركيا تعد مسارا جيدا لتجارة الغاز مع اوروبا في المستقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أكد المدير التفيذي لشركة الغاز الوطنية " حسن منتظرتربتي " في تصريح لموقع " شانا" اليوم الثلاثاء، أن اوضاع تجارة الغاز تتأثر بقضايا سياسية ودولية، حيث أنها تتاثر بظروف الدول مستقبلا ونوعية التعاون والاتفاقيات في اطار دبلوماسية البلاد.

وأضاف ان ايران تسعى لتصدير الغاز الى أوروبا وتركيا تعد مسارا جيدا لتجارة الغاز مع اوروبا في المستقبل.

من جهة ثانية وحول توريد الغاز الايراني للعراق، أكد زيادة الحجم التمريري للغاز للبلد المجاور على وقع تطلعات لتحصيل المستحقات، موضحا أنه يتم تصدير 15 الى 20 مليون متر مكعب غاز يوميا للعراق بالوقت الراهن وفي موسم الصيف نحو 40 الى 45 مليون متر مكعب يوميا.

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