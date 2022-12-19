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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١:٣٦ ص

اصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن الداخلي الخاصة بإطلاق نار من قبل مُسلّحين

اصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن الداخلي الخاصة بإطلاق نار من قبل مُسلّحين

صرّح قائد قوى الامن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران العميد "محمد رضا خاركوهي" أنه تم اصابة 3 من عناصر هذه القوات اثر اطلاق النار عليهم من قبل اشرار مسلحين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد "خاركوهي" قال في تصريح له مساء الاثنين: انه في الساعة 7:30 مساء اليوم ، تعرض رجال دورية للقوات الخاصة لقوى الامن الداخلي في مدينة راسك حينما كانوا يؤدون واجبهم لتوفير الامن في محور إيرانشهر -راسك بالقرب من جسر جكيجور، لهجوم غادر بالاسلحة النارية من قبل مسلحين اشرار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الخاصة.

وأضاف: "ان الحالة الصحية العامة لافراد القوات الخاصة مرضية وتم نقلهم إلى مراكز طبية لتلقي العلاج".

وقال قائد قوى الامن الداخلي في مدينة راسك: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هؤلاء المسلحين واعتقالهم ، وتم الحصول على بعض الادلة في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1929014

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