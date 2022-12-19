اصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن الداخلي الخاصة بإطلاق نار من قبل مُسلّحين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد "خاركوهي" قال في تصريح له مساء الاثنين: انه في الساعة 7:30 مساء اليوم ، تعرض رجال دورية للقوات الخاصة لقوى الامن الداخلي في مدينة راسك حينما كانوا يؤدون واجبهم لتوفير الامن في محور إيرانشهر -راسك بالقرب من جسر جكيجور، لهجوم غادر بالاسلحة النارية من قبل مسلحين اشرار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الخاصة.

وأضاف: "ان الحالة الصحية العامة لافراد القوات الخاصة مرضية وتم نقلهم إلى مراكز طبية لتلقي العلاج".

وقال قائد قوى الامن الداخلي في مدينة راسك: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هؤلاء المسلحين واعتقالهم ، وتم الحصول على بعض الادلة في هذا الصدد.

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