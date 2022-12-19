حرس الحدود يضبطون 400 قطعة سلاح في خوزستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "باكباز" قال في هذا الصدد: "قام حرس الحدود في خوزستان الليلة الماضية بضبط 23773 طلقة حربية و 33 ألف طلقة من نوع M16 ومسدسات وبنادق كلاشينكوف، كما قتل أحد المهربين واعتقل اثنان منهم.

وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في هور العظيم من قبل حرس الحدود.

وفي وقتٍ سابق تمكّنت وزارة الأمن الإيرانية من كشف واعتقال شبكة تجسس وتخريب كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد عمل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعملون على زعزعة الأمن في إيران عن طريق عملائهِم وأدواتهم في المنطقة.

وشهدت إيران خلال الفترة الأخيرة أعمال شغب، قادتها قنوات الاستكبار العالمية ومن يدور في كنفها.

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