أمير عبداللهيان: تنظيم قطر الناجح لمونديال 2022 مدعاة فخر للدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، نائب وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الاثنين، على هامش أعمال منتدى طهران الثالث للحوار.

وهنأ أمير عبداللهيان باليوم الوطني لقطر، معتبرا التنظيم الناجح لمونديال 2022 في قطر مدعاة فخر للدول الإسلامية.

وجرى في هذا اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات مفاوضات رفع العقوبات، وأكد الجانبان على عزم البلدين على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية وتطويرها.

الجدير بالذكر أن نائب وزير خارجية قطر وصل إلى ايران على رأس وفد للمشاركة في متدى طهران الثالث للحوار.

/انتهى/