أمير عبد اللهيان: السعودية اعلنت عن استعدادها لمواصلة الحوار مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة باللغة بالعربية: "شاركت في قمة بغداد 2 في الأردن للتأكيد على دعمنا للعراق". وعلى هامش الاجتماع، تم توفير فرصة لإجراء محادثة ودية مع بعض نظرائي، بمن فيهم وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت السعودية، وأبلغني الوزير السعودي باستعداد بلاده لمواصلة الحوار مع إيران.

وقبل ذلك، قال أمير عبد اللهيان على هامش منتدى طهران للحوار: لطالما رحبنا بالحوار والتعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك الخليج الفارسي. مضيفا ان محادثاتنا مع السعودية ستستمر على مسارها السابق وعلى طريق الدبلوماسية الرسمية، ونحن مستعدون للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة فتح السفارات كلما كان الجانب السعودي جاهزًا. لذلك على الجانب السعودي أن يقرر كيفية اتباع نهج بناء تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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