القضاء الايراني: الغاء عضوية ايران من لجنة وضع المرأة جاء استمرارا للضغط السياسي ضد الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ندد المتحدث باسم القضاء الايراني، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، معتبرا هذه البدعة استمرارًا للضغط السياسي ضد الشعب الايراني، وخاصة على النساء الاعزاء.

وقال مسعود ستايشي: "ان هذا القرار جاء للتغطية على الاجراءات المعادية للثقافة والأخلاق التي تمارسها الدول المدعية لحقوق المرأة، ضد النساء في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: انه خطط لهذا القرار أولئك الذين یمارسون أبشع تصرفات و تمييزات اجتماعى ضد المرأة في بلدانهم؛ انهم حوّلوا النساء والأطفال حول العالم إلى أداة لأعمالهم القذرة، مضيفا: "ان المسببين الرئيسيين في هذه الجرائم يطالبون بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، والآن ايضا اتخذوا هذالقرار اللااخلاقي ضد نسائنا."

وتابع: "انه على عكس الدول التي تدعي بحقوق المرأة، فإن المرأة في ايران هي تجسيد للجمال الإلهي ولها كرامة إنسانية وتعد ركنا اساسيا للاسرة؛ فلذلک من الضروري أن يستعيد المجتمع الدولي عرضه بعد هذه البدعة القانونية الظالمة المتمثلة في الغاء عضوية ايران من لجنة وضع المرأة.

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