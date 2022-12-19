إيران تعيد النظر في علاقاتها الدبلوماسیة مع بریطانیا وفرنسا وألمانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني اسماعیل کوثري، قال: "في البرلمان نجري المتابعات اللازمة لتنفيذ قرار بشأن تقليص مستوی العلاقات مع بریطانیا، وأيضاً، مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وألمانيا".

وفي إشارة إلى قرار البرلمان بشأن تقليص العلاقات الدبلوماسية بين إيران وإنجلترا، قال: "يجب متابعة هذه المسألة في مجلس البرلمان الحادي عشر ومن المركز الرقابي للبرلمان، وخاصة من قبل أعضاء لجنة الأمن القومي".

وذكر أن الأعضاء الممثلين في الدورة الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي أقروا قانوناً يقضي بتقليص وخفض العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة على المستوى الدبلوماسي.

وذكر كوثري أن الممثلين في الدورة الثامنة للمجلس الإسلامي أقروا قانوناً يقضي بخفض العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة على المستوى الدبلوماسي: "لقد أظهرت الدول الأوروبية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنهم ليسوا محسنين للأمة الإيرانية ودائماً ما شهدنا أعمالهم المعادية لإيران". وقال: "إننا في البرلمان نجري المتابعة اللازمة لتنفيذ قرار بشأن تقليص العلاقات مع المملكة المتحدة، وأيضاً، فحص ومراجعة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وألمانيا".

وأكمل: "على الأوروبيين أن يعلموا أنهم يواجهون "إيران قوية" ولسنا بحاجة إلى علاقات معهم بأي ثمن".

وأكد اسماعیل کوثري: "نسعى إلى توسيع العلاقات مع الدول الأخرى، واستثناءنا الوحيد في هذا الصدد هو الكيان الصهيوني الذي لا نعتبره شرعيا. وأما عن الولايات المتحدة، نحن لا نتسامح مع السياسات المتعجرفة لهذا البلد، ولكن على الرغم من أننا نسعى لتوسيع العلاقات، لكننا لا نريد أو سنقبل علاقة وثيقة بأي ثمن".

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