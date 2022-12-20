"الجهاد الإسلامي" تنعي الشهيد ناصر أبو حميد وتحمل الاحتلال كافة التداعيات نتيجة جريمته البشعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير الشعب الفسطيني والأمة الاسلامية، الشهيد القائد المناضل الأسير ناصر ابو حميد من رام الله المحتلة، الذي ارتقى شهيداً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن "العدو المجرم يتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتياله وتداعيات هذه الجريمة البشعة في ظل تصاعد عدوانه وإرهابه بحق أسرانا وأبناء شعبنا".

وقالت الحركة :"إن شعبنا العظيم الذي يقدم الشهداء والأسرى على مذبح الحرية، سوف يستمر على طريقه نحو حريته، وإن مقاومينا الذين ينتفضون على امتداد الساحات لن يغفروا للمحتل جريمته، أو يسمحوا باستمرار قتلنا واستباحة أرضنا ومقدساتنا".

وطالبت "المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب أسرانا وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الجريمة الكبيرة، والعمل الجاد والحقيقي على لجم عدوان مصلحة السجون وحماية الأسرى والأسيرات من القتل المتعمد بحقهم".

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