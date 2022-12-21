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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٨ م

زياد النخالة يؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير و يُعزي بشهداء الضفة والقدس

زياد النخالة يؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير و يُعزي بشهداء الضفة والقدس

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا في القدس وجنين ورام الله برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزّى النخالة عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد من رام الله، مشيداً بهذه العائلة التي قدمت الشهداء والأسرى، وصبر الوالدة أم ناصر التي مثلت نموذجاً يحتذى به في التضحية والفداء.

وهاتف الأمين العام للجهاد ذوي الشهيد القائد في كتيبة جنين - سرايا القدس، تامر نشرتي بمخيم جنين، معبراً عن فخره بمسيرته الجهادية التي توجت بالشهادة وهو يؤدي واجبه، ويلتحق بقافلة عظيمة من رفاق دربه.

كما قدم النخالة التعازي لعائلة الشقيقين الشهيدين محمد ومهند امطير من القدس، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم، وأن يجعل دمهما شفيعاً لهم، ولعنة على المحتل المجرم ومستوطنيه القتلة.

وأكد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، وقوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بكل قادتها ومجاهديها إلى جانبهم، وافتخار شعبنا بهم وهم يقدمون التضحيات الكبيرة على طريق تحرير فلسطين.

وقال الأمين أبو طارق:"إننا بعون الله وقوته نمضي معاً على عهدنا ووعدنا حتى النصر لشعبنا وأمتنا"، مشيراً إلى أن الشهداء هم عنواننا وقدوتنا وراياتنا التي ستبقى خفاقة في مسيرتنا المباركة نحو فلسطين وتحرير القدس.

/انتهی/

رمز الخبر 1929059

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