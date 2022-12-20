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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:١٥ م

قيادي يمني يثمن مواقف السفير الإيراني الشهيد حسن ايرلو تجاه اليمن

قيادي يمني يثمن مواقف السفير الإيراني الشهيد حسن ايرلو تجاه اليمن

ثمّن القيادي في جماعة أنصارالله اليمنية وعضو مجلس الشورى في صنعاء عبد السلام جحاف مواقف السفير الايراني في اليمن 'حسن ايرلو' في الذكرى الأولى لمرور عام على استشهاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب عبدالسلام جحاف في تغريدة في حسابه على موقع تويتر : "في ذكرى الشهيد حسن ايرلو نتذكر مواقفه الخالدة في نصرة الشعب اليمني فعندما أغلق العالم سفاراته جاء الشهيد لمناصرة ومؤازة الشعب اليمني إن هذه المواقف الخالدة ستسجل في صفحات من نور نثمن تلك الأدوار البطولية ونسأل الله أن يرحم فقيد الأمة إيرلو بواسع رحمته".

قيادي يمني يثمن مواقف السفير الشهيد حسن ايرلو تجاه اليمن

وأقيمت مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد السفير حسن إيرلو بقاعة المؤتمرات في منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حيث وصف قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، العميد اسماعيل قاآني، الشهيد إيرلو بأنه رجل ساحات المقاومة، وأضاف أن: الشهيد إيرلو كان رجل مختلف الساحات بما في ذلك فترة الدفاع المقدس(الحرب الصدامية ضد إيران)، وتدريب رجال سوح المقاومة، إلى جانب تواجده المباشر في ساحات المقاومة ودعم المظلومين.

وقال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران: إن خصال الرجولة والمقاومة التي كانت تكمن في وجود هذا الشهيد الجليل جعلته يبرز في كل مكان، لذا فإن أفضل وصف لهذا الرجل العظيم هو "رجل المقاومة"، إن كان في ساحات الدفاع المقدس أو خلال مساندة المظلومين أو حتى في السفارة فهو كان يتابع العمل الدبلوماسي والسياسي في ساحات المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1929042

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