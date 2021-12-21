الشهيد الحاج " حسن ايرلو" كرّس حياته كلها للخدمة في جبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب استشهاد السفير الإيراني في اليمن الشهيد الحاج حسن إيرلو، بعث قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد الحاج إسماعيل قاآني، برقية تعزية لأسرته في استشهاد هذا الشهيد العزيز.

وكان نص رسالته كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

«مِن المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

عائلة الشهيد الحاج حسن ايرلو المحترمة

سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في اليمن

السلام عليكم

استشهاد العميد الشامخ في الدفاع المقدس والسفير الثوري الحاج حسن إيرلو (رض) أثر علينا جميعا وأحزننا. ذلك الشهيد المجاهد في سبيل الله كرس حياته كلها لخدمة الثورة الإسلامية والدفاع المقدس وجبهة المقاومة.

كانت خدماته المشرفة خلال السنوات الماضية ورقة ذهبية في تاريخ الثورة الإسلامية، خاصة في السنوات الأخيرة كسفير وخادم في خدمة شعب اليمن المظلوم والمجاهدين. والعديد من جهود الشهيد للتخفيف من آلام ومعاناة المظلومين وجبهة المقاومة تركت مشهدًا لا يُنسى فيما يتعلق بالشعب اليمني المظلوم وتقديم الخدمات لهم.

كان الاستشهاد حلمًا طويل الأمد لهذا الشهيد العظيم، وانضم أخيرًا إلى أصدقائه وإخوانه في هذا الطريق الإلهي.

نهنئ استشهاد نموذج التقوى و الجهاد لقائد الثورة الاسلامية وأسرته الكريمة والشعب الايراني، والأمة الإسلامية، وجميع دعاة الحرية في العالم، ووزارة الخارجية و الجهاز الدبلوماسي للبلاد.

نسأل الله العلي القدير الرحمة الإلهية للشهيد، والصبر العظيم والأجر لأسرته الكريمة.

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