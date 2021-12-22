سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات الدولية في قضية الشهيد إيرلو/تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا

امير عبداللهيان: سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات الدولية في قضية الشهيد إيرلو

أكد وزير الخارجية الايراني أن اليمن ليس له سوى حل سياسي، مشيرا الى إن الاجهزة التنفيذية السعودية تأخرت وتلكّأت في اتخاذ قرار بشأن عودة الشهيد إيرلو إلى إيران.

في مناورات الرسول الاعظم (ص) 17؛ تنكسيري: ندمر العدو قبل أن يتمكن من الوصول إلى شواطئنا

قال قائد بحرية الحرس الثوري أجرينا اليوم تمرينا للدفاع عن الجزر وأظهرنا أننا سنقوم بتدمير الجزر قبل أن يقترب العدو منها.

قائد فيلق القدس: الشهيد حاج " حسن ايرلو" كرّس حياته كلها للخدمة في جبهة المقاومة

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ان الشهيد الحاج "حسن إيرلو " كرس حياته كلها لخدمة الثورة الإسلامية والدفاع المقدس وجبهة المقاومة.

في رسالة تعزية؛ امير عبداللهيان: كان الشهيد "حسن ايرلو"مدافعا عن الشعب اليمني وصوتا لشرعيته ومظلوميته

قال وزير الخارجية الايراني في برقية تعزية بمناسبة استشهاد سفير بلادنا في اليمن: "إيرلو كان مدافعا عن الشعب الیمنی وصوت الحداد على الشرعية والقمع للشعب اليمني.

في حال ارتكبت اسرائيل أية حماقة؛ ايران تُوجّه ثلاث رسائل الى كل من يفكر بالاعتداء عليها

وجّهت ايران ثلاث رسائل الى كل من يفكر بالاعتداء عليها من خلال استهداف المنشآت النووية بالغارات الجوية، مثل كيان الاحتلال الصهيوني، الذي ضجت وسائل إعلامه في الأيام السابقة، بالتهديدات المشابهة، لقادة الكيان السياسيين والعسكريين.

قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد السفير الايراني "حسن ايرلو"

ارسل قائد الحرس الثوري برقية تعزية في استشهاد السفير الايراني في صنعاء "حسن ايرلو".

الصحة الايرانية: تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2413 إصابة و 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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