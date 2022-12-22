كتيبة نابلس: جاهزون للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين

وقالت الكتيبة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن سرايا القدس المظفرة بكتيبتها في نابلس ومعها كل مقاومي شعبنا الأبطال من كل الأجنحة العسكرية: كتيبة بلاطة وعرين الأسود سدًا منيعاً عصياً على الانكسار.

وجاء بيان الكتيبة أعقاب إعلان العدو وقطعان المستوطنين نيتهم اقتحام مدينة نابلس لأداء صلواتهم التلمودية في قبر يوسف .

وشددت على أن كل محاولات الاحتلال التي يهدف منها إنهاء المقاومة في مدينتنا وفي الضفة سوف تسقط وتتهاوى أمام ضربات المجاهدين في كل مكان.

ووجهت كتيبة نابلس، التحية والإجلال والإكبار لشهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا الأحرار، مؤكدة أن جريمة إعدام الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد لن تمر دون عقاب.

إليكم البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"

بيان صادر عن كتيبة نابلس - سرايا القدس

يا جماهير شعبنا الأبي

يا صناع المجد والثورة

يا أهل مدينة جبل النار الصامد



ما زال الاحتلال المجرم وقطعان المستوطنين يواصلون إرهابهم وإجرامهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا واستهداف مقاومي شعبنا في كل مكان في محاولة لإخماد وهج الانتفاضة المسلحة الباسلة.

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، وأمام إعلان العدو وقطعان المستوطنين نيتهم اقتحام مدينة نابلس لأداء صلواتهم التلمودية في قبر يوسف لنؤكد على التالي:

أولاً: ستبقى سرايا القدس المظفرة بكتيبتها في نابلس ومعها كل مقاومي شعبنا الأبطال من كل الأجنحة العسكرية: كتيبة بلاطة وعرين الأسود سدًا منيعاً عصيآ على الانكسار.

ثانياً: إن كل محاولات الاحتلال التي يهدف منها إنهاء المقاومة في مدينتنا وفي الضفة سوف تسقط وتتهاوى أمام ضربات المجاهدين في كل مكان.

ثالثاً: إننا في كتيبة نابلس نعلن الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولن نتخلى ولن نتراجع عن دورنا وجهادنا المقدس في مقاومة الاحتلال رغم قلة الإمكان، ولن يثنينا إرهاب العدو وإجرامه عن مواصلة الطريق حتى النصر.

نوجه التحية والإجلال والإكبار لشهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا الأحرار، ونؤكد لهم أن جريمة إعدام الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد لن تمر دون عقاب، وإن غداً لناظره قريب.

التحية كل التحية لكتيبة جنين كتيبتنا المظفرة التي كانت وستبقى شعلة الجهاد والمقاومة، وستبقى على الدوام عنوان كل المقاومين وملهمة الثوار من أبناء شعبنا.

العز والفخار لشعبنا الصامد ولكل الأحرار الذين نستمد منهم كل معاني الصبر والثبات.

جهادنا ماض حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

المصدر: فلسطين اليوم

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