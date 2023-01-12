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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٥٧ م

كتيبة نابلس تستهدف تجمعات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

كتيبة نابلس تستهدف تجمعات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

أعلنت كتيبة نابلس اليوم الخميس 12/1/2023، استهداف «حاجز يره» بصليات من الرصاص، بالإضافة الى استهداف «نقطة جرزيم»، وذلك عبر بلاغ عسكري نشرته سرايا القدس _كتيبة نابلس_ اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكتيبة أعلنت في بيانها استهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

إليكم نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ"

....بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس_....

استهداف تجمات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس سـ10:45 من استهداف «حاجز يره» بصليات من الرصاص كما تمكن مجاهدونا من استهداف «نقطة جرزيم» سـ 11:08 واستهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» ســ11:30 بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس _كتيبة نابلس_

رمز الخبر 1929670

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