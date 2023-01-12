كتيبة نابلس تستهدف تجمعات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكتيبة أعلنت في بيانها استهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

إليكم نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ"

....بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس_....

استهداف تجمات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس سـ10:45 من استهداف «حاجز يره» بصليات من الرصاص كما تمكن مجاهدونا من استهداف «نقطة جرزيم» سـ 11:08 واستهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» ســ11:30 بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس _كتيبة نابلس_