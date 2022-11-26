"كتيبة بلاطة" تعلن استهداف قوات الاحتلال شرق نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام فلسطينية أن مجموعة من الشباب الفلسطینیین أطلقوا النیران علی قوات الاحتلال المشارکة في عملیة اقتحام مخیم بلاطة الواقعة في نابلس صباح اليوم السبت.

وأعلنت "كتيبة بلاطة"، أن مقاوميها أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، فجراً.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني "مراد كعبي" بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرق مدينة نابلس (شمال الضفة)، فجر اليوم السبت..

وذكرت المصادر أن مقاومين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة تجاه قوات الاحتلال، لدى انسحابها من المخيم.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات، يتبعها اعتقالات واشتباكات، وارتقاء شهداء بين فينة وأخرى.

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