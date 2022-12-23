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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٣ م

رئيس الوزارء العراقي: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

رئيس الوزارء العراقي: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

أجرى رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح اليوم في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري".

وأعرب السوداني "عن تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً "تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أنه لا ازدهار في الشرق الأوسط من دون عراق قوي، وأن "العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها" مبينة أن "زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي".

وقالت ميلوني خلال مراسيم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إنه "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".

وأشارت الى أنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".

/انتهى/
رمز الخبر 1929104

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