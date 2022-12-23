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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٠٢ م

اللواء باقري: ذكرى نجوم "أروند رود" وغواصيها الابطال ستبقى خالدة في التاريخ

اللواء باقري: ذكرى نجوم "أروند رود" وغواصيها الابطال ستبقى خالدة في التاريخ

أكد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، أن ذكرى استشهاد الغواصين الايرانيين الابطال في عمليات "كربلاء 4" سوف تعيش في التاريخ خالدة والى الأبد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري، شدد في هذا البيان، على أن ذكرى هؤلاء الابطال سوف تبقى خالدة في تاريخ ايران والى الأبد، مشيرا الى المواقف البطولية التي سجلها هؤلاء في تلك العمليات خلال مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران (عام 1980-1988).

ووصف صمودهم البطولي امام الاستكبار العالمي وطاغية العراق صدام بأنه سجل صفحة مشرقة في ملفهم الحافل بالمواقف المشرفة في الدفاع عن الوطن ايران العزيزة والشعب الايراني الأبي المسلم الذي تعرض لأخبث مؤامرة من قبل نظام الهيمنة والمستكبرين المجرمين.

وأكد رئيس هيئة الاركان الايرانية أن هؤلاء الابرار ستبقى اسماؤهم مشرقة وتبقى مشعلا يضيء درب السائرين على نهج الحرية والاستقلال على مر الدهور والعصور، حتى يستتب الأمن والاستقرار في ربوع العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1929123

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