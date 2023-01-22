15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أوضح المركز بأنه خلال الساعات الماضية أصيب 4 مستوطنين، ثلاثة منهم خلال تصدي أهالي قرية جوريش جنوب شرق نابلس لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

واندلعت مواجهات في 6 نقاط تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم شعفاط، وبلدة الطور بالقدس المحتلة. وامتدت المواجهات إلى قرية النبي صالح غرب رام الله، وراس شومر في طولكرم، وبلدة الخضر في بيت لحم. واستهدفت عمليات إطلاق نار، حاجزي سالم ودوتان، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة مقيبلة في جنين.

وأصيبت مستوطنة بجراح في اطلاق نار استهدف مستوطنة "بسجات زئيف" الجاثمة على أراضي القدس المحتلة.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على حاجز الجلمة في جنين، وحاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتمكن الشبان في مخيم العروب شمال الخليل من استهداف قوات الاحتلال بعدة زجاجات حارقة. وسجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 250 عملًا مقاومًا خلال أسبوع، في الفترة الواقعة ما بين 13 يناير- 19 يناير 2023.

ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد استُشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وجُرح 3 مستوطنين، فيما سُجّلت 28 عملية إطلاق نار.

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