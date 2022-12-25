آبادي: لا يوجد نقص او مشكلة في مجال توفير العملة الاجنبية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ البنك المركزي الايراني خلال حضوره في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد، أكد في معرض توضيحاته لسياسات الحكومة الخاصة للعملة الاجنبية: "ان معروض العملة الأجنبية في الأسواق الرسمية متوازنة بالكامل، ولا يوجد اى نقص أو مشكلة في هذه الاسواق، ولكن المشكلة تتعلق بتاثير سعر الصرف عن السوق غير الرسمية التي يكون مستواه وحجمه أقل بكثير من السوق الرسمي".

وأضاف صالح آبادي: "لدينا عدة برامج على المستوى الحكومي لإدارة سوق الصرف الأجنبي نتابعها حاليا؛ لأن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي مهم جدا"، مشددا: "ان مسألة السيطرة على السيولة والتضخم من واجبات البنك المركزي ونحن نقوم بها ونتبع السياسات الجانبية للعرض والطلب في سوق العملات".

وتابع: "انه يمكننا أن نصل إلى ميزانية فاقدة للعجز العام المقبل عبر التخطيط السليم وفي هذه السياق على الأصدقاء في الحكومة أن يساعدوا لخلق التوازن في السوق".

وختم صالح أبادي قوله: "لدينا عدة برامج نتابعها لإرساء الاستقرار في سوق العملات، منها السياسات المتعلقة بالعملة أو الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسيولة والتضخم، و نركز في السوق على سياسات العرض والطلب وسنعيد الاستقرار الى السوق عبر التنسيق مع الاجهزة المختلفة المتربطة بالامر".

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