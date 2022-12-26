مسؤول تركي: لدينا علاقات تجارية واقتصادية جيدة مع إيران ومهتمون بزيادة هذا التعاون

وتابع المسؤول التركي، ان إيران وتركيا لديهما الكثير من القواسم الثقافية المشتركة مع إيران، وينبغي بذل الجهود لجعل الجانب الاقتصادي أكثر بروزا مما كان عليه في الماضي، والاستثمار الشامل مطلوب لذلك.

ولفت القنصل العام التركي في مشهد إلى الإمكانات الاقتصادية لمحافظة خراسان الشمالية، قائلاً: تعتبر النباتات الطبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إيران إمكانات مناسبة للغاية للمستثمرين الأتراك ويجب تسهيل شروط هذا الاستثمار.

وأضاف المسؤول الإيراني: على الرغم من أن عددا من المستثمرين الأتراك ينشطون في قطاع الورد والزعفران في شمال خراسان، إلا أن هذا لا يكفي.

وتابع فاتح توبشو: "لقد وفّرت القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين الظروف الاستثمارية لرجال الأعمال وينبغي استغلال هذه الفرصة لتنمية البلدين.

وشهدت صناعة النسيج والملابس في تركيا العديد من التغييرات منذ تشكيلها (القرن السادس عشر). لذا فإن المنسوجات والملابس التركية الآن ليست فقط من الصناعات المهمة بالنسبة لهم، ولكنها جعلت من هذا البلد أحد أكبر المصدرين العالميين في هذا القطاع.

وبلغ إجمالي التجارة بين إيران وتركيا أكثر من خمسة مليارات دولار منذ بداية العام الايراني الجاري ( بدا 21 مارس). محافظة خراسان الشمالية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يوجد بها 9 مدن صناعية و 9 احياء صناعية ومنطقة اقتصادية خاصة، مما يوفر فرصة مناسبة للاستثمار بسبب توفير البنية التحتية.

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