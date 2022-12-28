وزير الصحة الإيراني يعلن عن افتتاح فرع جامعة طهران للعلوم الطبية في كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الصحة الايراني، بهرام عين اللهي، نظيره العراقي، صالح مهدى الحسناوي، خلال زيارته إلى بغداد وتباحث الجانبان في هذا اللقاء موضوع التعاون في مختلف المجالات الصحية والطبية و التعليمية بين البلدين.

وكذلك، ناقش الوزيران موضوع تبادل الاساتذة واستخدام الطلاب العراقيين من الخبرات والمعدات والإمدادات الطبية الإيرانية. وحضر هذا الاجتماع بعض نواب لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشوري الاسلامي الايراني وسفير الجمهورية الاسلامية في بغداد.

وأشار وزير الصحة الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إلى جهود البلدين لتعزيز التعاون والتعليم الطبي، قائلا: "انه من خلال زيارتي لمدينة كربلاء قريبا، سيتم افتتاح أول فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية في هذه المدينة المقدسة."

وتابع عين اللهي: "أن المعدات الضرورية لهذه الجامعة تم توفيرها بالكامل من قبل الحكومة العراقية والعتبة الحسينية المقدسة، موضحا: "انه سيكون الموارد البشرية وأساتذة هذا الفرع جميعهم من جامعة طهران للعلوم الطبية".

وبدوره، أكد وزير الصحة العراقي على ضرورة توسيع التعاون الطبي بين البلدين قائلا: "لقد أكدت أنا ونظيري الإيراني على تشكيل فريق عمل خاص يضم متخصصين إيرانيين وعراقيين لتعزيز التعاون الطبي، واصبح من المقرر أن تستفيد الحكومة العراقية قريباً من الخبرات الطبية الإيرانية في علاج المرضى المستعصيين، اضافة إلى تعزيز التعاون الطلابي."

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