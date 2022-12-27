الصحة الايرانية تسجل حالتين وفاة واصابة 35 شخصا بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد لغاية اليوم الثلاثاء إلى 144الفا و677 شخصا، وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 560 ألف و 887 شخصا.

واشارت في بيانها، الى ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 335 الف و 997 شخصا. وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، وأعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليوناً و 111 آلافاً و 935 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

واخذ عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا منحى تنازلي في ايران منذ عدة اشهر بفضل مراعاة التوصيات الصحية وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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