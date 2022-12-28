إيران تحتل المرتبة الثالثة لإنتاج الفستق في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن أحدث الإحصائيات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بناءً على إحصاءات عام 2020 تظهر أن إيران هي واحدة من أكبر منتجي المنتجات الزراعية في العالم وتحتل المرتبة الثالثة إلى التاسعة عشرة في الإنتاج 20 منتجًا زراعيًا مهمًا.

وتعتبر إيران هي المنتج الثالث للتمور والعسل والفستق والجوز في العالم. يبلغ إنتاج إيران السنوي من التمور مليون و 280 ألف طن، حيث تُعرف إيران بثالث منتج للتمور في العالم بعد مصر والسعودية.

ويبلغ إنتاج العسل في إيران 80 ألف طن سنويًا، وهو أعلى إنتاج للعسل في إيران بعد الصين وتركيا. ويقدر إنتاج الصين من العسل بـ 458 ألف طن سنويا.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن إنتاج إيران من الفستق في عام 2020 بلغ 190 ألف طن، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وتركيا. احتلت إيران تقليديًا المرتبة الأولى أو الثانية في إنتاج الفستق في العالم ، ولكن بسبب الجفاف في عام 2020، انخفض الإنتاج بشكل كبير.

وايضا تحتل إيران المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج 356 ألف طن من الجوز. وتحتل الصين المرتبة الأولى بـ 1.1 مليون طن من الجوز، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية.

ووفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، فإن إيران هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم. بلغ إنتاج إيران من القمح في عام 2020، 15 مليون طن. الصين هي أكبر منتج في العالم بـ 134 مليون طن، تليها الهند وروسيا.

وتحتل ايضا ايران المرتبة 12 في إنتاج الشاي وكانت في هذا المركز بإنتاج يزيد عن 84 ألف طن. تتصدر الصين القائمة بـ 2.97 مليون طن من الشاي، تليها الهند وكينيا بـ 2.97 مليون طن من الشاي.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة عشرة في العالم في إنتاج الشعير. بلغ إنتاج إيران من الشعير 3.6 مليون طن سنويًا. تحتل روسيا المرتبة الأولى بـ 21 مليون طن من الشعير، تليها إسبانيا وألمانيا.

ويبلغ إنتاج الزيتون في إيران 108000 طن سنويًا، وتحتل إيران المرتبة 18 في العالم في هذا الصدد. وتعد إسبانيا أكبر منتج للزيتون بـ 8.1 مليون طن، تليها إيطاليا وتونس.

وأخيراً؛ تحتل إيران المرتبة 19 في إنتاج البطاطس والكمثرى. ويبلغ إنتاج إيران من البطاطس 4.47 مليون طن سنويًا. تحتل الصين المرتبة الأولى بإنتاج 78 مليون طن من البطاطس. الهند وأوكرانيا في المرتبة الثانية والثالثة.

وبلغ إنتاج إيران من الكمثرى 125 ألف طن سنويًا. تتصدر الصين القائمة بـ 16 مليون طن، تليها إيطاليا والولايات المتحدة كثاني وثالث أكبر منتجين.

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