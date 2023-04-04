ايران تصدر الشاي لـ27 بلدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت الاحصائيات اليوم الثلاثاء، بأنه تم تصدير 33600 طن من الشاي الايراني بقيمة 41.2 مليون دولار الى 27 بلدا صعودا عن مستوى 24383 طنا بقيمة 25.457 مليون دولار المحققة بالفترة المناظرة السابقة 2021.

وتوقعت الاحصائيات أن تتواصل وتيرة النمو التصديري للشاي الايراني على ضوء الزيادة السعرية للشراء الحكومى المضمون لهذا المنتج بنسبة 52 بالمئة.

وأكدت أن الشاي الايراني تدفق على كل من آذربيجان والأردن وأوزبكستان والامارات وافغانستان واوكرانيا وألبانيا والمانيا والبحرين وبيلاروسيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وسويسرا والعراق والسويد وفرنسا وقرغيزيا وكازاخستان وقطر وكندا والكويت وجورجيا وهولندا والهند وروسيا.

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