الشعب الإيراني يُحيي ذكرى "ملحمة 9 دي" في العاصمة طهران وأنحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء أن أعداد كبیرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح بما ذلك رجال الدین والطلاب وقوات التعبئة (البسیج)، نزلوا إلى الشارع للمُشاركة بإحياء الملحمة.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس مكتب التوجيه السياسي للقوات المسلحة الايرانية "حجة الاسلام علي سعيدي" كلمة بهذة المناسبة الوطنية الخالدة، اضافة الى قراءة الاناشيد والاشعار الحماسية.

وفي تاريخ اليوم، 30 كانون الأول /دیسمبر من عام 2009، خرج الشعب الایرانی في مسیرات حاشدة جابت ارجاء البلاد تأییدا للموقف الحازم الذی اتخذه قائد الثورة الاسلامیة، ازاء احداث الشغب التی تلت الانتخابات الرئاسیة في نفس العام وتندیدا بمثیری الشغب والخارجین عن القانون الذین تسببوا في تلك الاحداث.

يذكر ان كافة المحافظات الايرانية بمدنها وقراها، تشهد ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى 9 دي البطولية المخلدة في تاريخ الثورة الاسلامية.

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