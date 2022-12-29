القانوع: مناورة "الركن الشديد 3" تؤكد الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع، اإنّ مناورة "الركن الشديد 3" التي أجرتها فصائل المقاومة، في قطاع غزة "تؤكد على الوحدة الميدانية لشعبنا وصلابة المقاومة لمواجهة التحديات وإفشال كلّ مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا ومقدساته.

أضاف في تصريح صحفي عبر التليجرام: "جاءت (مناورة الركن الشديد 3) لتُعبّر عن الجاهزية العالية والتنسيق الكبير للغرفة المشتركة وفصائل المقاومة لمواجهة التحدّيات والمخاطر التي تعصف بالمسجد الأقصى والدفاع عن الأسرى وحماية شعبنا". وأشار إلى تزامن (مناورة الركن الشديد 3) مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي، والتي وصفها القانوع بـ"الحكومة الفاشية في دولة الكيان الصهيوني".

واستدرك قائلًا: إنّ "السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو الفاشية تستهدف المسجد الأقصى بالدرجة الأولى وهذا كفيل بتفجير المنطقة برُمَّتها والذي يجب أن يُقابَل بتصعيد المقاومة، ودعم وإسناد شعبنا، في مواجهة فاشية الحكومة وتطرُّفها وإفشال مخطّطاتها"./انتهى/

المصدر : فلسطين أون لاين