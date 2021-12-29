مناورة الركن الشديد تدلل على وحدة المقاومة وجهوزيتها/ مرفق بالصور

وأفادت وكالة مهر للانباء أن العضو في المجلس العسكري لسرايا القدس أشار لمراسل "فلسطين اليوم"، خلال مناورة الركن الشديد 2 التي نفذتها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مساء اليوم الأربعاء أن تحرير الأسرى والمسرى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية، مؤكداً جهوزية الفصائل الكاملة لتكرار هذه المناورة وفق ما يحتاجه الميدان.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية هي جزء أصيل من محور المقاومة وهي في تكامل كبير لدحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني، لافتاً إلى أن مناورة الركن الشديد2 هي رسالة للعالم العربي والاسلامي أن غزة عصية على الانكسار.

وشدد القيادي في سرايا القدس على أن المقاومة هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عنه حتي تحرير كامل ترابه، مؤكداً بأن الحساب مع العدو لازال مفتوحاً طالما أن هناك أسرى ومسرى ويجب تحريرهم.

وقال:" إن المقاومة هي الوحيدة القادرة على انتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوبة وليس طريق التسوية والمفاوضات"، موضحاً بأن ألف قذيفة من كلام لا تساوى قذيفة من نار في إشارة لمفاوضات التسوية.

واختتمت "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب المشترك "مناورة الركن الشديد 2"، والتي استمرت لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة الأذرع المسلحة لفصائل المقاومة.

وكانت فصائل المقاومة أطلقت الأحد الماضي فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة "الركن الشديد 2"، التي "شهدت العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

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