كنعاني: الاحتلال الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة في هذه المواجهة مع الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للانباء أن كنعاني، قال في تغريدة له اليوم الخميس " رغم الاجرام الصهيوني، فان فلسطين ستقف مقتدرة وان استشهاد بعض قادة المقاومة لن يمنع الرد على هذا الكيان".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ان الاحتلال قد استهدف 200 نقطة في قطاع غزة خلال يومين وكانت معظم الاهداف مناطق سكنية ما خلف حتى الان اكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى وخاصة من الاطفال والنساء.

واضاف كنعاني وفقا للعالم، بأن فلسطين وفصائل المقاومة هي متحدة وعازمة ومجهزة (للمواجهة) وان كيان الاحتلال وغاصبي فلسطين سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة من جرائمهم الحالية تماما كالسابق ، لكن صمود وجهاد الشعب الفلسطيني امام المعتدين لن يسقط مسؤولية الحكومات والشعوب الاسلامية في ضرورة تقديم الدعم القوي والمؤثر لفلسطين.

هذا وكان كنعاني قد اصدر بيانا سابقا ادان فيه بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان “الشهيد القائد جهاد الغنام، أمين سرّ المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية”.

ووصف البيان الغارات بـ”عملية اغتيال صهيونية جبانة”، مشيرا الى استشهاد زوجات القادة وأولادهم أيضا في العملية.

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