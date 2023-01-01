إسلامي: الأعداء حاولو إعادة سيناريو سوريا في إيران لكنهم فشلوا

وأفادة وكالة مهر للأنباء أن "إسلامي" قال اليوم الأحد، خلال المهرجان الثاني لـ "موظفي مدرسة الحاج قاسم سليماني" ان أهم عنصر هو أن يتغلب الإنسان على نفسه، لا أن يرى نفسه وأن يظهر في نفسه النمو والارتقاء _الذي هو خاص بالله_ في سبيل الوصول إلى الله. لافتاً إلى إن معرفة الطريق وفهم الفضائل والحقائق ومعرفة القدرة الداخلية هي من بين الأدوات التي نحتاجها جميعًا للوصول إلى هذا المستوى.

وتابع المسؤول الإيراني: إن اللواء سليماني كان إنسانا مخلصا، عاشقا لله، مُتفهّما، زعيما ومؤمنا بالله ودائما کان حاضرا في الساحة، مضيفاً: "ن خطاب الشهيد سليماني الشهير والذي أكد عليه ير مرّةٍ: "نحن أمة الإمام الحسين وأمة الاستشهاد" هو ترجمة متطابقة لتصريح الإمام الحسين (ع) الذي قال "إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني".

وقال نائب رئيس الجمهورية: لن تجد انتصارات ميدانية في مشاهد المعارك مثل الانتصارات الميدانية التي حققت في بداية الثورة. مع العمليات السياسية والإعلامية المكثفة ومع عوامل العجز مثل فرض الحظر و تجریدنا من الخيارات والصلاحيات يدفع العدو بهم إلى حد الاستسلام وينفذ خطتهم باستعراض مكثف للقوة والجمع بين المكونين الأول والثاني.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الأعداء حاولوا تدمير سوريا بمساعدة الأشرار في جميع أنحاء العالم ومن ثم تنفيذ نفس الخطة لإيران، مضيفا: لكن قائد الثورة الإسلامية دمر هذه المؤامرة بمشاركة اللواء سليماني، إلى أن خطاب الفريق سليماني الذي قال إنه في غضون 3 أشهر، لن يكون هناك أثر لداعش، كانت إحدى نتائج هذه الإجراءات.

وخلال الحفل تم تكريم أسر الشهيد "غضنفر ركن أبادي" والشهيد "آرمان علی وردي والشهيد محسن فخري زاده والمدافع الأمني الشهيد سلمان أمير أحمدي.

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