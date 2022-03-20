وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية أن أكثر من 97 الف مستخدم شاركوا من 14 إلى 19 مارس /آذار في استطلاع أهم ما صرح به قائد الثورة في العام الإيراني 1400 واختاروا جملة "الشهيد سليماني أخطر على الأعداء من اللواء سليماني" كأهم ما صرح به سماحة القائد آية الله السيد علي الخامنئي في العام 1400(ينتهي في 20 اذار/مارس 2022).

ووفقاً للموقع اختار مستخدمو الموقع جمله "إنّ زوال الكيان الصهيوني قد بدأ ولن يتوقف" لقائد الثورة ثاني أهم جمله لسماحته .

وكان قائد الثورة الإسلامية قد أكد في الكلمة التي ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي"ان "اسرائيل" ليست بلدا بل إنها قاعدة إرهابية ضد الشعوب المسلمة، قائلاً: "إنّني أقولها بشكل قاطع، إنّ الخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني قد بدأ و لن يتوقف."

كما اختار مستخدمو الموقع جمله " اليوم إن جهاد التبيين و التنوير فريضة فورية و حتمية " كثالث أهم جملة لقائد الثورة الإسلامية في عام 1400.

وفي ذكرى البيعة التاريخية للقوات الجوية للإمام الخميني في 8/2/1979، وصف قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، في لقاء مع جمع من قادة القوات الجوية والدفاع الجوي، تلك البيعة المذهلة بأنها نقطة تحوّل. وبتأكيده أن عامل البقاء والاستمرارية والتأثير لتلك الحركة التاريخية العظيمة كان العمل الإعلامي والسرد الصحيح لتلك الواقعة عبر إطار فني، قال: "اليوم أيضاً تتطلب مواجهة هجمة العدو وتحريف الحقائق والإنجازات والتقدم والمبادرات الملحمية للنظام الإسلامي حركةً دفاعية وهجوماً مركّباً بمحورية فريضة جهاد التبيين الفورية والحتمية".

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