إسلامي: التنسيق لزيارة غروسي إلى طهران ستتم بعد عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد إسلامي" اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الوفد الحكومي للصحفيين حول زيارة غروسي ومسؤولين آخرين من الوكالة الدولية إلي إيران: أبدت الوكالة استعدادها لهذه الزيارة ويفترض أن يجري بعد عطلة رأس السنة الميلادية 2023.

واوضح حول حقيقة أن مليون مريض يستخدمون سعة الأدوية الإشعاعية في البلاد كل عام: إذا لم يكن لدينا دورة وقود نووي، فلن نكون قادرين على إنتاج الأدوية الإشعاعية في البلاد والشركة الوحيدة التي کانت تنشط في هذا المجال تم فرض الحظر عليها من قبل الأمريكيين، هذا يعني أن مناقشة صحة الناس وحياتهم لا قيمة لها بالنسبة لهم.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: لحسن الحظ، على الرغم من الحظر المفروض نقدر على تخطى الازمة، وان برنامجنا التنموي نشط بشكل كامل في مجال المنتجات لاستخدامها في القطاع العلاجي، لأن الأدوية الإشعاعية لها مهمتان وهما التشخيص والعلاج وفي قطاع التشخيص إزاحنا الستار مؤخرًا عن عينة جديدة .

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