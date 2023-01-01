وزير الخارجية الايراني: أمريكا والغرب يعرقلون ملاحقة المسؤولين عن اغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في تصريح له للتلفزيون الرسمي الإيراين أن أميركا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الايراني: "طهران أدرجت 60 مسؤولا أميركيا متورطون باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء".

وكشف عبد اللهيان عن طلب للأمريكيين خلال المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي، قائلاً: "الأميركيون طلبوا في احدى جولات مفاوضات فيينا اخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة".

وكان سفير إيران السابق في العراق، إيرج مسجدي، قد أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع قضية الشهيد سليماني من الجوانب السياسية والقانونية والقضائية.

وصرح سفير إيران السابق في العراق أن اغتيال شهداء المقاومة يعتبر جريمة من قبل الولايات المتحدة، مضيفا: يجب متابعة قضية اغتيال شهداء المقاومة أمام محكمة عادلة.

وقال: تم التنسيق بين السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق لمتابعة هذه القضية، وتم تشكيل لجنة مشتركة لهذه المهمة.

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