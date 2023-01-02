وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مطار دمشق الدولي يستأنف عمله عقب خروجه عن الخدمة جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة للجيش السوري ومقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

وجاء في بيان وزارة النقل: "عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين".

وأكد البيان أن "الكوادر العاملة وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قاموا بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الاسـرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الآخرى المتضررة".

وأضاف البيان: "ندعو النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار اعتبارا من اليوم 09:00 صباحا وتخديم المسافرين كالمعتاد".

يذكر أن الكيان الصهيوني شنت عدوانا جويا بالصواريخ في الساعة 2 ليلة الاثنين من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أدى لمقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

المصدر: وزارة النقل السورية

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