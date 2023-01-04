الاحتلال الأمريكي یواصل سرقة القمح والنفط السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة بأن “رتلاً من 36 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق أخرجته اليوم قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة”.

وأضافت المصادر: إن رتلاً آخر من 24 شاحنة وصهريجاً، ترافقها عربات عسكرية أمريكية تحمل نفطاً وقمحاً من منطقة الجزيرة السورية سرقتها قوات الاحتلال، وأخرجتها عبر معبر الوليد غير الشرعي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الأميركي كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري إذ أخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية وذلك بالتواطؤ مع "قسد" المدعومة من واشنطن.

وكانت وزارة الخارجية السورية كشفت في وقتٍ سابق، بالأرقام، خسائرها في قطاعي النفط والغاز، من جراء ممارسات الاحتلال الأميركي، خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام الجاري.

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