اللواء سلامي: اكثر خطوط الملاحة أمناً تلك التي يعلوها العلم الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء سلامي، قال في تصريحه خلال مراسم بوزارة الخارجية لاحياء ذكرى استشهاد اللواء سليماني: "إذا تسبب الأعداء بأدنى ضرر لنا فسوف نلحق بهم إلى أي نقطة في العالم، مضيفاً: لدينا مسيرات يمكنها؛ باستخدام تقنية الذكاء الصناعي أن تؤثر على العديد من الممرات الإستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة، مضيفاً: "بالطبع نحن لا نهدد أحدا بل ندافع عن مصالحنا الوطنية".

وتابع اللواء سلامي: ان اكثر خطوط الملاحة أمناً هي تلك التي يعلوها العلم الإيراني، لأن الأعداء يعرفون أنهم إذا تسببوا في أبسط ضرر لنا، فسوف نلحق بهم أينما كانوا في العالم.

واضاف اللواء سلامي في تصريحاته، لا يمكننا السماح للعدو بالوصول إلى أصغر مدى من أسلحته إلى قلب أرضنا، بالطبع نحن لا نستخدم البلدان الأخرى كدرع لنا

وختم بالقول: لا يمكن مسامحة أولئك الذين وقعوا عقودا مخزية لتقويضنا، لن تلتئم جروح الشعوب على مر التاريخ ولا يمكن ترميمها، والمفاخر لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

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