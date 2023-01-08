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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٠٧ م

القائد العام لحرس الثورة الاسلامية یزور ضريح الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني

القائد العام لحرس الثورة الاسلامية یزور ضريح الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني

قام القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي مساء السبت بزيارة ضريح الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني واحيا ذكرى 1111 شهيدًا يرقدون في "روضة الشهداء" في كرمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي مساء السبت بزيارة ضريح الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، في مقبرة "روضة الشهداء" في مدينة كرمان جنوب شرق ايران.

ورافق اللواء حسين سلامي، في هذه الزيارة، مساعد الشؤون التنسيقية لرئيس منظمة تعبئة المستضعفين ومجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين.

ووصل اللواء سلامي إلى كرمان للمشاركة في الملتقى الختامي للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني (عشرة المقاومة)، والذي سيعقد اليوم الأحد، في مسجد الإمام علي (ع) في كرمان.

/انتهی/

رمز الخبر 1929557

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