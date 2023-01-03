أمير عبداللهيان: طهران تعمل بجدية على ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال وزير الخارجية الايراني على إنستغرام في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني، قبل ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم، قرر رئيس أمريكا العاجز وفريقه القيام بعمل شنيع يتعارض مع القوانين الدولية التي هم أنفسهم من أكبر المدعين الكاذبين بالالتزام بها.

وأضاف، لقد حولوا مطار بغداد إلى معراج عظيم له ولم تكن النتيجة سوى تحرير ذلك الرجل ورفاقه من الجسد الدنيوي المحدود وزيادة قوتهم.

وتابع، تعمل وزارة الخارجية والقضاء بجدية على ملاحقة المسؤولين والمرتكبين لجريمة الإرهابية في مطار بغداد وتقديمهم للعدالة.

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