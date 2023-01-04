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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:١٢ ص

انطلاق المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني بحضور قاليباف

انطلاق المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني بحضور قاليباف

انطلاق المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد قاسم سليماني بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي في قاعة المؤتمرات بطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني بحضور رئيس البرلمان في قاعة المؤتمرات بطهران.

وبدأ هذا المؤتمر الدولي قبل دقائق بعزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية وتلاوة آيات من القرآن الكريم في قاعة المؤتمرات بطهران.

وسيعقد هذا المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني لأول مرة بحضور ضيوف محليين وأجانب من أجل دراسة وشرح أفكار الفريق قاسم سليماني لمدة يومين، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

ويشار إلى أن اليوم الثاني للمؤتمر سيعقد غدا الخميس 5 يناير في المركز الدولي للمؤتمرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

/انتهى/

رمز الخبر 1929462

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